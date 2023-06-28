مهنئًا القيادة بالعيد.. "خوجة" ينوّه بخلوّ الحج من الأمراض الوبائية

رفع أمين عام اتحاد المستشفيات العربية البروفيسور توفيق أحمد خوجة، أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وإلى الشعب السعودي والأمتين العربية والإسلامية، وذلك بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، مسجلًا شكره وتقديره للقيادة الرشيدة على جليل العناية وفائق الرعاية التي جسدت اهتمام المملكة العربية السعودية بمنظومة الخدمات التي تقدمها لضيوف الرحمن ومنها الخدمات الصحية التي تعد أكبر منظومة صحية تدار في موسم الحج.
وأشاد "خوجة" بما تحقق من إنجازات صحية خلال موسم حج هذا العام، مثمنًا الدور الرائد الذي تقوم به حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين -يحفظهما الله- لتوفير الرعاية الصحية لضيوف الرحمن.
ونوّه "خوجة" بالمستوى المتقدم والكبير للخدمات الصحية في المملكة العربية السعودية وخاصة الخدمات المقدمة للحجاج وضيوف الرحمن، لافتًا إلى أن جميع القطاعات الصحية في المملكة تقوم بعمل ضخم وكبير جدًا في تقديم الخدمات الصحية لضيوف الرحمن في الحج، إذ إن ما تقوم به المملكة في المجال الصحي لخدمة الحجاج صحيًا، والخبرة التي كوّنتها في هذا المجال يستحقان استخلاص الدروس والاستفادة منه.
وتابع "خوجة": إن دور القيادة الحكيمة في هذا البلد المعطاء التي تنتهج سياسة مستنيرة أسهمت وتسهم سنويًا في نجاح هذا الموسم الكبير الذي يحظى بأولوية مطلقة لدى هذا البلد الكريم المعطاء من أجل توفير أقصى درجات الراحة والحماية والأمان لضيوف الرحمن، فالمملكة وعلى مدى العقود الماضية لها نجاحات كبيرة في ضمان حج خالٍ من المشاكل الصحية، بجانب الدور المتميز في التعامل مع كل الأوبئة التي ظهرت على المستوى الدولي وتحديدًا كوفيد-19، وبذلك فإن تجربة المملكة في موسم الحج تعتبر تجربة ثرية، كما أن خلوّ الحج من الأمراض الوبائية يعد حقيقة مؤشرًا مهمًا جدًا لتقييم الخدمات الصحية المتكاملة بشقيها الوقائي والعلاجي.