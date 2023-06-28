مهنئًا القيادة بالعيد.. "خوجة" ينوّه بخلوّ الحج من الأمراض الوبائية

وتابع "خوجة": إن دور القيادة الحكيمة في هذا البلد المعطاء التي تنتهج سياسة مستنيرة أسهمت وتسهم سنويًا في نجاح هذا الموسم الكبير الذي يحظى بأولوية مطلقة لدى هذا البلد الكريم المعطاء من أجل توفير أقصى درجات الراحة والحماية والأمان لضيوف الرحمن، فالمملكة وعلى مدى العقود الماضية لها نجاحات كبيرة في ضمان حج خالٍ من المشاكل الصحية، بجانب الدور المتميز في التعامل مع كل الأوبئة التي ظهرت على المستوى الدولي وتحديدًا كوفيد-19، وبذلك فإن تجربة المملكة في موسم الحج تعتبر تجربة ثرية، كما أن خلوّ الحج من الأمراض الوبائية يعد حقيقة مؤشرًا مهمًا جدًا لتقييم الخدمات الصحية المتكاملة بشقيها الوقائي والعلاجي.