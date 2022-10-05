فيصل بن فرحان: المملكة تثمّن قرار صربيا دعم ترشيحها لاستضافة "اكسبو 2030"

وأوضح الوزير الصربي أنه التقى وزير الخارجية عدة مرات هذا العام وفي مناسباتٍ متفرقة، بما يعكس ديناميكية وقوة العلاقات بين المملكة وصربيا، مشيرًا إلى أنه ناقش معه خلال اللقاء الذي جمع بينهما في وقت سابق اليوم سبلَ دعم الجهود السلمية للأزمة الروسية الأوكرانية؛ لما لها من آثارٍ سلبية.