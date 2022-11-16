"مطارات جدة" تعتمد الخطة التشغيلية لخدمة جماهير مباريات كأس العالم في قطر

من ناحية أخرى، سيتم استقبال المشجعين المغادرين على الرحلات الترددية اليومية إلى مجمع صالات الحج، حيث يتم التأكد من وجود بطاقة "هيّا" الرقمية أو المطبوعة، وجواز السفر وبطاقة صعود الطائرة، والتأكد من مطابقة نوع الرحلة بالوجهة المحددة في الحجز ويتم بعدها استقبالهم في نقطة التجمع بجوار مواقف السيارات أمام بوابة (17) بمجمع صالات الحج والتي تتسع لـ 3000 سيارة، بعد ذلك يتم نقلهم عبر الحافلات المجهزة إلى الصالات المكيفة في صالات السفر بالمجمع من خلال 18 حافلة ترددية على مدار الساعة تم تجهيزها بكل المتطلبات التي تحقق راحة وسلامة المسافرين.