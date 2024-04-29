"فقيه للرعاية الصحية" توقع اتفاقية لبناء مستشفى في أبحر شمال جدة

وقال الدكتور مازن فقيه، رئيس مجلس إدارة مجموعة فقيه للرعاية الصحية: "نسعد نحن في مجموعة فقيه للرعاية الصحية لتقديم أفضل الخدمات الطبية لسكان محافظة جدة إيماناً منا بما توليه الحكومة الرشيدة من اهتمام بالغ بالخدمات الصحية التي يتلقاها المواطن والمقيم، وتقدم وتطور منشآت القطاعين الحكومي والخاص، وحرصها على دعم جميع المشاريع الصحية التي تحقق جودة الحياة، وتحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030، ونسعى أن يكون هذا الصرح منارة للابتكار في تقديم الرعاية الصحية" وسيستخدم في بنائه أحدث التقنيات والوظائف، وتعزيز بيئة تركز على المريض.