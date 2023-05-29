الإحصاء: 206 آلاف سعودي يعملون في قطاعات السياحة 41% منهم من النساء

كشفت الهيئة العامة للإحصاء السعودية، عن أن الإيرادات التشغيلية في الأنشطة المميزة للسياحة في المملكة، ارتفعت بنسبة 71% خلال عام 2021، وبلغت 213.3 مليار ريال، مقارنة بـ124.9 مليار ريال خلال 2020.
وشكّلت إيرادات نشاط الإقامة للزوار ما نسبته 32%، ونشاط تقديم الطعام والشراب ما نسبته 30% من إجمالي الإيرادات.
ووفق الهيئة شَكّل المشتغلون السعوديون ذكورًا وإناثًا ما نسبته 26.8% من إجمالي المشتغلين في الأنشطة السياحية خلال 2021.
حيث يبلغ عدد المشتغلين بالأنشطة المميزة للسياحة 13%، ليبلغ نحو 767.8 ألف مشتغل في نهاية 2021، مقابل 679.5 ألف مشتغل بنهاية 2020 حيث مثّل المشتغلون في أنشطة تقديم الأطعمة والمشروبات 67.3% من إجمالي المشتغلين في الأنشطة المميزة للسياحة ونشاط الإقامة للزوار 13.3%؛ إذ بلغ عدد المشتغلين فيهما 516.4 ألف و101.9 ألف مشتغل على التوالي.
وشكّل المشتغلون السعوديون 26.8% (206.1 آلاف سعودي) من إجمالي المشتغلين في الأنشطة المميزة للسياحة خلال العام؛ حيث شكّل السعوديون الذكور 58.1% 124.8 ألف من المشتغلين السعوديين بينما مثل السعوديات 41.9% (81. ألف موظفة).