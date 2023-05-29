الإحصاء: 206 آلاف سعودي يعملون في قطاعات السياحة 41% منهم من النساء

حيث يبلغ عدد المشتغلين بالأنشطة المميزة للسياحة 13%، ليبلغ نحو 767.8 ألف مشتغل في نهاية 2021، مقابل 679.5 ألف مشتغل بنهاية 2020 حيث مثّل المشتغلون في أنشطة تقديم الأطعمة والمشروبات 67.3% من إجمالي المشتغلين في الأنشطة المميزة للسياحة ونشاط الإقامة للزوار 13.3%؛ إذ بلغ عدد المشتغلين فيهما 516.4 ألف و101.9 ألف مشتغل على التوالي.