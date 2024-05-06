معًا نكافح التسول.. سقوط عدد من المتسولين في قبضة رجال الأمن بالرياض

وتحت عنوان "معًا نكافح التسول"، أوضح حساب الأمن العام على "إكس"، أنه تم رصد وضبط امرأة من الجنسية البنجلاديشية تقوم بالتسول بشكل غير مباشر أمام إحدى الإشارات المرورية، وشخص من الجنسية اليمنية يقوم بالتسول بشكل غير مباشر في إحدى محطات الوقود ببيع المعطرات.