معًا نكافح التسول.. سقوط عدد من المتسولين في قبضة رجال الأمن بالرياض

واصلت الجهات الأمنية جهودها في مختلف مناطق المملكة؛ لرصد وضبط المتسولين في الشوارع وأمام المحال التجارية والمولات وبمواقف السيارات.
وأسفرت الجهود الأمنية في منطقة الرياض عن رصد وضبط رجل من الجنسية البنجلاديشية يقوم بالتسول بشكل غير مباشر من خلال بيع علب الماء أمام إحدى الإشارات المرورية.
وتحت عنوان "معًا نكافح التسول"، أوضح حساب الأمن العام على "إكس"، أنه تم رصد وضبط امرأة من الجنسية البنجلاديشية تقوم بالتسول بشكل غير مباشر أمام إحدى الإشارات المرورية، وشخص من الجنسية اليمنية يقوم بالتسول بشكل غير مباشر في إحدى محطات الوقود ببيع المعطرات.
ونوّه الأمن العام بضرورة الإبلاغ عن حالات التسول على الأرقام 911 بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، والرقم 999 في جميع المحافظات ومناطق المملكة؛ مذكّرًا بأن مكافحة التسول مسؤوليتنا جميعًا.