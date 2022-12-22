400 ألف درهم ديةً على سائقين تسببا في مقتل سعوديتين في دبي

وأشارت إلى أن السائق البنجلاديشي أوقف سيارته في منتصف طريق رئيسي، وبدأ في الرجوع للخلف، ولم يتمكّن السائق الهندي، الذي كان في سيارة أخرى، من رؤية السيارة، واصطدم بها لتصدم السيارتين بعد ذلك بسيارة ثالثة بداخلها أسرة سعودية.