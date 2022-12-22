400 ألف درهم ديةً على سائقين تسببا في مقتل سعوديتين في دبي

قضت محكمة إماراتية بالحكم على سائقين بدفع 400 ألف درهم إماراتي ديةً لأسرة سعوديتين توفيتا في حادث سير، في حين أصيب 4 آخرون من نفس الأسرة.
ووفقًا لتقرير صحيفة "ذا بزنس ستاندر" البنجلاديشية، فإن الشخصين المتسببين في الحادث أحدهما بنجلاديشي والآخر هندي في الأربعينات من عمرهما، كانا يقودان سيارتهما بطريقة متهورة.
وأشارت إلى أن السائق البنجلاديشي أوقف سيارته في منتصف طريق رئيسي، وبدأ في الرجوع للخلف، ولم يتمكّن السائق الهندي، الذي كان في سيارة أخرى، من رؤية السيارة، واصطدم بها لتصدم السيارتين بعد ذلك بسيارة ثالثة بداخلها أسرة سعودية.
وأضافت أن الحادث وقع يوم 3 يوليو الماضي، وأصيبت فيه امرأتان بجروح خطيرة وتوفيتا بعد وقت قصير، بينما أصيب 4 آخرون من أفراد الأسرة بجروح متوسطة.
وتمت إحالة كلا السائقين إلى المحكمة بتهمة التسبب في الوفاة بسبب القيادة المتهورة، والتسبب في وفيات وإصابات وإتلاف سيارات بعضهما.
وطالب المتهمان بتبرئتهما من الحادث، لكن تمت إدانتهما، وطالبت المحكمة بتعليق رخصة السائق البنجلاديشي لمدة 3 أشهر، وتم تغريمه 10 آلاف درهم ودفع 320 ألف درهم دية لأسرة الضحايا فيما تم تغريم السائق الهندي بمبلغ 2000 درهم ودفع 80 ألف درهم كَدِيَة.