مقدمة اعتذارها.. "رافد": إجراءات صارمة بعد حادثة بقاء طالب داخل حافلة مدرسية بحفر الباطن

وقدمت الشركةُ اعتذارَها على ما حصل، موضحةً أنه وردنا بلاغ عن وجود طالب داخل حافلة مغلقة بعد انتهاء الرحلة الصباحية، وقد قامت الجهات المختصة بإخراج الطالب من الحافلة وهو بحالة صحية سليمة خلال مدة لم تتجاوز ساعة واحدة من توقف الحافلة، وبحضور وليّ أمر الطالب الذي قام بإيصاله إلى المدرسة في تمام الساعة الثامنة صباحًا.