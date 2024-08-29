مقدمة اعتذارها.. "رافد": إجراءات صارمة بعد حادثة بقاء طالب داخل حافلة مدرسية بحفر الباطن

أكدت شركةُ تطوير خدمات النقل رافد، اليوم، أنه إشارة إلى ما تم تداوله في منصات التواصل الاجتماعي يوم الأربعاء الموافق 28 أغسطس 2024م، حول بقاء أحد طلاب المرحلة الابتدائية داخل الحافلة المدرسية في محافظة حفر الباطن.
وقدمت الشركةُ اعتذارَها على ما حصل، موضحةً أنه وردنا بلاغ عن وجود طالب داخل حافلة مغلقة بعد انتهاء الرحلة الصباحية، وقد قامت الجهات المختصة بإخراج الطالب من الحافلة وهو بحالة صحية سليمة خلال مدة لم تتجاوز ساعة واحدة من توقف الحافلة، وبحضور وليّ أمر الطالب الذي قام بإيصاله إلى المدرسة في تمام الساعة الثامنة صباحًا.
وتؤكد "رافد" اتخاذها الإجراءات النظامية حيال الحادثة، بما يضمن سلامة الطلاب والطالبات، ويحول دون تكرار ذلك، مشيرة إلى حرصها على عدم التهاون في إجراءات الأمن والسلامة داخل الحافلات المدرسية.