ولي العهد يبحث مع رئيس إريتريا تطوير فرص التعاون المشترك بين البلدَيْن

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في الرياض اليوم، الرئيس إسياس أفورقي رئيس دولة إريتريا.
وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدَيْن، وفرص التعاون المشترك في مختلف المجالات، والسبل الكفيلة بتطويرها، خاصة في الجوانب التنموية والتجارية.
كما جرى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.
حضر اللقاء: الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، والأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، والأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، والأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، والأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة.
فيما حضر من الجانب الإريتري: وزير الخارجية السيد عثمان صالح، ووزير التجارة والصناعة السيد نصر الدين بخيت، والمستشار الاقتصادي للرئيس السيد حقوص قبرهيوت، والقائم بالأعمال الإريتري في الرياض السيدة ويني قرزقهير.