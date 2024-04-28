وزير الإعلام ينعى رئيس تحرير صحيفة "الجزيرة" الأسبق عبدالرحمن بن معمر

نعى وزير الإعلام سلمان الدوسري؛ رئيس تحرير صحيفة "الجزيرة" الأسبق الأستاذ عبدالرحمن بن معمر.
وقال وزير الإعلام، في حسابه على منصة إكس: أنعي ببالغ الحزن والأسى الأستاذ عبدالرحمن بن معمر؛ رئيس تحرير صحيفة "الجزيرة" الأسبق -رحمه الله- الذي توفاه الله يوم السبت، تاركاً سيرة عطرة في مسيرته الإعلامية.
أسأل الله تعالى أن يتغمّده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.
وأن يلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان. «إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون».
يُذكر أن الفقيد شغل مناصب عدة، حيث كان عضواً بمجلس أمناء مكتبة الملك فهد الوطنية، ومستشاراً لخادم الحرمين الشريفين، وأميناً عاماً لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، ومستشاراً في الديوان الملكي، ويعمل مشرفاً عاماً على مكتبة الملك عبدالعزيز العامة، وأميناً عاماً لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني.
وكانت بدايات الأديب الراحل في صحيفة "الجزيرة" عندما كانت صحيفة أسبوعية، وتبنى قلمه الشيخ عبدالله بن محمد بن خميس؛ مؤسس صحيفة "الجزيرة"، حيث تولى رئاسة تحريرها بعد تحويلها من مجلة شهرية إلى أسبوعية.