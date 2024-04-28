وزير الإعلام ينعى رئيس تحرير صحيفة "الجزيرة" الأسبق عبدالرحمن بن معمر

يُذكر أن الفقيد شغل مناصب عدة، حيث كان عضواً بمجلس أمناء مكتبة الملك فهد الوطنية، ومستشاراً لخادم الحرمين الشريفين، وأميناً عاماً لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، ومستشاراً في الديوان الملكي، ويعمل مشرفاً عاماً على مكتبة الملك عبدالعزيز العامة، وأميناً عاماً لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني.