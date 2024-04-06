تعامل ناجح مع حشود ليلة الـ27 بالمدينة المنورة.. أمير في الميدان وجهات تستنفر

فيما تشير المؤشرات الإحصائية إلى تقديم الخدمات الإسعافية والعلاجية إلى "6190" حالة منذ بداية الشهر الفضيل، عبر فرق هيئة الهلال الأحمر في المسجد النبوي الشريف وساحاته، بالإضافة إلى جهود رجال الأمن التنظيمية والإنسانية في المسجد والساحات والمنطقة المركزية، وتسخير خدمات "7900" متطوع ومتطوعة في منظومة الأعمال المقدمة للمستفيدين، في حين استقبلت مراكز الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات المحيطة بالمسجد أكثر من 21 ألف مراجع، وبلغ مجموع مياه زمزم التي تم ضخّها إلى المسجد النبوي منذ بداية الشهر الفضيل أكثر من 5.7 ألف طن، بالإضافة إلى تسجيل أعلى حمل كهربائي في اليوم السادس والعشرين بمقدار 30.4 م.ف.أ.