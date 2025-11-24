أول مدربة سعودية معتمدة في سلوك الكلاب: السوق واعد والتحدي "تثقيف المربين"

كشفت جميلة (جيمي)، أول مدربة سعودية معتمدة في تعديل سلوك الحيوان – تخصص الكلاب الأليفة، أن سوق تدريب الكلاب في المملكة يشهد فجوة كبيرة، مؤكدة أن الفرصة متاحة أمام الشباب والفتيات لدخول هذا المجال باحتراف، مشيرة إلى أن "تثقيف المجتمع" هو التحدي الأكبر.
وأوضحت "جيمي"، المؤسسة لشركة "كاينين فلو" للتدريب، خلال مشاركتها في معرض الطب البيطري والحيوانات الأليفة في نسخته الرابعة، والذي انطلقت فعالياته أمس الاثنين بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، أنها حصلت على اعتمادها من "كارين براير أكاديمي" في الولايات المتحدة، وهي جهة متخصصة في علم السلوك وتعديل سلوك الحيوان.
وقالت في حديثها لـ"سبق": "أنا أول مدربة سعودية معتمدة في تعديل سلوك الكلاب، وأحاول إيصال فكرة أن تعديل السلوك يجب أن يتم بطريقة إيجابية وعلمية، وليس بالاجتهاد والتجربة".
وأضافت أنها تسعى لفتح المجال أمام الشباب والفتيات ليصبحوا مدربين معتمدين، موضحة أن المجتمع يواجه تحديات متزايدة في التعامل مع الكلاب بسبب نقص الفهم لسلوكياتها، مؤكدة أن "الحل موجود لدى المدرب المختص".
وبيّنت أن التحدي الحقيقي لا يكمن في الكلاب نفسها، بل في أصحابها، قائلة: "الكلب يفهم إذا تواصلت معه بشكل صحيح، لكن المشكلة غالبًا في المربي الذي لا يعرف كيف يتعامل، وإذا تم تثقيفه تصبح الأمور أسهل".
وأشارت إلى أن الكلاب تمتلك شخصية وكيانًا خاصًا، وأن دور المدرب هو فهم المحفزات التي تسبب السلوكيات السلبية وتحويل نقاط الضعف إلى نقاط قوة، بما يتيح للكلب التعايش بشكل سليم داخل البيئة البشرية.
وأكدت "جيمي" أن سوق تدريب الكلاب في السعودية واعد جدًا، خاصة مع تزايد أعداد الأجانب الذين يملكون كلابًا ويبحثون عن حلول احترافية. وقالت: "دخلت هذا المجال باجتهاد شخصي، ولدينا فجوة حقيقية في المدربين المعتمدين، وحان الوقت لسدّها كما هو الحال في دبي والبحرين والكويت".
وأضافت أن تدريب الكلاب علم متكامل، يعتمد على فهم لغة الجسد ووضع خطة تدريبية مناسبة، مؤكدة أنه لا يمكن الاعتماد على "دروس الإنترنت" فقط، كما نصحت المربين باختيار الكلب المناسب لأسلوب حياتهم ومساحة سكنهم، لا بناءً على الشكل الخارجي فقط.
وقالت: "قبل أن تشتري كلبًا، اسأل نفسك: هل طاقته عالية؟ هل مساحتك مناسبة؟ هل تعرف احتياجاته؟ الموضوع مسؤولية وليس مظهرًا فقط".
وحول اختلاف المساحات المنزلية، أكدت أن حجم الكلب لا يكفي لتحديد ملاءمته للمنزل، مضيفة: "قد يكون الكلب كبيرًا لكنه منخفض الطاقة، والعكس صحيح".
واختتمت حديثها بالتشديد على أهمية دعم جهود التثقيف المجتمعي، قائلة: "نحتاج إلى توعية حقيقية قبل شراء أي حيوان. وإذا واجهت مشكلة، لا تتخلّ عن الحيوان.. تواصل مع مدرب مختص أولًا".
في سياق متصل.. أول مسابقة لتجميل الكلاب والقطط في المملكة والشرق الأوسط
شهد المعرض أيضًا تنظيم أول مسابقة لتجميل الكلاب والقطط على مستوى المملكة والشرق الأوسط.
وأوضح الدكتور خالد عباس، الطبيب البيطري والوكيل الحصري لمنظومة عالمية في العناية بالحيوانات، أن المسابقة تهدف إلى تعزيز مهارات المربين، وتُقام بمشاركة 40 فنيًا وثلاثة هواة من أوروبا.