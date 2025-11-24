أول مدربة سعودية معتمدة في سلوك الكلاب: السوق واعد والتحدي "تثقيف المربين"

وأكدت "جيمي" أن سوق تدريب الكلاب في السعودية واعد جدًا، خاصة مع تزايد أعداد الأجانب الذين يملكون كلابًا ويبحثون عن حلول احترافية. وقالت: "دخلت هذا المجال باجتهاد شخصي، ولدينا فجوة حقيقية في المدربين المعتمدين، وحان الوقت لسدّها كما هو الحال في دبي والبحرين والكويت".