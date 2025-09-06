كفاءات طبية متخصصة في العيون والنساء والولادة تنضم إلى مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالمحمدية في جدة

انضم إلى الكفاءات الطبية بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالمحمدية في جدة، الدكتور محمد خطاب، استشاري طب وجراحة العيون المتخصص في جراحة الشبكية والماء الأبيض، والدكتورة يارا المالكي، استشارية أمراض النساء والولادة.
ويحمل الدكتور محمد خطاب البورد الألماني، وزمالة الكلية الملكية للجراحين في طب وجراحة العيون، وقد سبق أن عمل في عددٍ من المستشفيات الكبرى، منها مستشفى جامعة جورج أوغست التعليمي في غوتنغن – ألمانيا، ومستشفى سانت مايكل في تورونتو – كندا، ومستشفى مورفيلدز للعيون في لندن – المملكة المتحدة، ومستشفى جامعة ليفربول الملكي في المملكة المتحدة، ويتمتع بخبرة تتجاوز 13 عامًا.
ويقوم الدكتور محمد بتشخيص وعلاج حالات الماء الأبيض، واعتلال الشبكية، وقِصر النظر، وأمراض العصب البصري، كما يمتلك خبرة في جراحة الماء الأبيض باستخدام العدسات متعددة البؤر عالية الجودة، والعلاج بالحقن داخل الجسم الزجاجي لأمراض الشبكية، إضافة إلى جميع أنواع العلاجات بالليزر للشبكية، والجراحة المجهرية الحديثة للعين.
أما الدكتورة يارا المالكي، فهي حاصلة على البورد السعودي في طب النساء والولادة، ودبلوم الأشعة الصوتية لأمراض النساء والولادة من الرابطة الأمريكية للتعليم الطبي المستمر. وقد سبق أن عملت في عددٍ من المستشفيات الكبرى، منها مستشفى جامعة الملك عبدالعزيز، ومستشفى قوى الأمن، ومستشفى الولادة والأطفال التخصصي بجدة، وتتمتع بخبرة تتجاوز 12 عامًا.
وتُشخّص الدكتورة يارا وتُعالج أمراض النساء والولادة، وتتابع الحمل والولادة، وتُجري الولادات الطبيعية والقيصرية، والجراحات النسائية المعقّدة التي تشمل علاج مشاكل الرحم والأنابيب والمبايض باستخدام أحدث وسائل الجراحة، إضافة إلى حالات الحمل خارج الرحم، والحمل عالي الخطورة، وعلاج تكيسات المبايض، وسلس البول، وبطانة الرحم المنتشرة، وتنظير الرحم، وبطانة الرحم المهاجرة سواء عبر الإجراءات التحفظية أو الجراحية، وكذلك علاج الأمراض النسائية العامة باستخدام أحدث البروتوكولات الطبية المعتمدة عالميًا. كما تُجري تنظير عنق الرحم لتشخيص التغيرات المبكرة وعلاجها، وعلاج الأورام الليفية، وتقديم الاستشارات الإنجابية.
ويأتي انضمام الدكتور محمد خطاب والدكتورة يارا المالكي إلى مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالمحمدية، تماشيًا مع سياسة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، الهادفة إلى استقطاب أفضل الكفاءات الطبية المؤهلة تأهيلًا علميًا عاليًا، ذات الخبرات الكبيرة.