كفاءات طبية متخصصة في العيون والنساء والولادة تنضم إلى مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالمحمدية في جدة

ويحمل الدكتور محمد خطاب البورد الألماني، وزمالة الكلية الملكية للجراحين في طب وجراحة العيون، وقد سبق أن عمل في عددٍ من المستشفيات الكبرى، منها مستشفى جامعة جورج أوغست التعليمي في غوتنغن – ألمانيا، ومستشفى سانت مايكل في تورونتو – كندا، ومستشفى مورفيلدز للعيون في لندن – المملكة المتحدة، ومستشفى جامعة ليفربول الملكي في المملكة المتحدة، ويتمتع بخبرة تتجاوز 13 عامًا.