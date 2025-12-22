البرنامج الوطني للتشجير يستعرض جهود المملكة في الإدارة المستدامة للأراضي خلال مؤتمر (CRIC23) في بنما

وأوضح المهندس تركي المطيري من البرنامج الوطني للتشجير أن المملكة رسمت خطة رئيسة وخارطة طريق لإعادة تأهيل الأراضي وتنفيذ مشاريع التشجير في جميع مناطق المملكة، يتم تطبيقها على ثلاث مراحل. وتستهدف المرحلة الأولى، الممتدة من عام 2021م إلى 2030م، إعادة تأهيل 2.5 مليون هكتار من الأراضي، وزراعة 215 مليون شجرة، بالاعتماد على الحلول المستندة إلى الطبيعة. وقد جرى حتى الآن إعادة تأهيل أكثر من 500 ألف هكتار من الأراضي، وزراعة ما يزيد على 151 مليون شجرة.