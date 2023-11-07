مدارس بصبيا وبيش تصرف طلابها تحت غزارة المطر.. وتساؤلات الأهالي: لماذا لا يعلق الحضور؟!

صرف عدد من المدارس طلابها عند هطول الأمطار الغزيرة التي شهدتها محافظتا صبيا وبيش اليوم الثلاثاء، فيما تواترت تساؤلات حول عدم تعليق الدراسة الحضورية في ظل صدور تنبيهات منذ وقت مبكر قبل الهطولات الغزيرة.
وأشار بعض أولياء الأمور إلى التنبيهات التي أصدرها المركز الوطني للأرصاد يوم أمس وتجددت صباح اليوم قبل الهطول، متسائلين عن سبب عدم أخذها بعين الاعتبار وتعليق الحضور بناءً عليها، كما حدث في تنبيهات سابقة.
يشار إلى أن منطقة جازان شهدت أمطاراً غزيرة منذ فجر اليوم الثلاثاء، واستمرت حتى ساعات المساء الأولى على بعض المواقع.