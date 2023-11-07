مدارس بصبيا وبيش تصرف طلابها تحت غزارة المطر.. وتساؤلات الأهالي: لماذا لا يعلق الحضور؟!

وأشار بعض أولياء الأمور إلى التنبيهات التي أصدرها المركز الوطني للأرصاد يوم أمس وتجددت صباح اليوم قبل الهطول، متسائلين عن سبب عدم أخذها بعين الاعتبار وتعليق الحضور بناءً عليها، كما حدث في تنبيهات سابقة.