برعاية ولي العهد.. مؤتمر "الاستثمار الثقافي 2025" بالرياض يجمع 100 خبير عالمي نهاية سبتمبر

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله –، تُنظم وزارة الثقافة مؤتمر الاستثمار الثقافي في دورته الأولى خلال الفترة من 29 إلى 30 سبتمبر الجاري، في مركز الملك فهد الثقافي بالرياض، لبحث التوجهات المستقبلية للاستثمار الثقافي والإنتاج الإبداعي المستدام على المستويين المحلي والدولي.
ورفع صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، وزير الثقافة، الشكر لسمو ولي العهد على رعايته لهذا الحدث الثقافي، مؤكدًا أن هذه الرعاية تعكس اهتمام القيادة الرشيدة بالقطاع الثقافي ودعم الاستثمار فيه كإحدى ركائز التنمية المستدامة، بما يعزز الاقتصاد الوطني، ويوفر فرصًا وظيفية، ويدعم الصناعات الإبداعية بمختلف أشكالها.
ويُعد المؤتمر الأول من نوعه في المملكة مناسبةً سنوية بطابع عالمي، حيث سيجمع أطراف المنظومة الثقافية من جهات حكومية وخاصة، مع المستثمرين والممارسين والمبدعين والمهتمين بالشأن الثقافي محليًا ودوليًا. وتشهد دورته الأولى 38 جلسة بمشاركة أكثر من 100 متحدث من مختلف الجنسيات، من بينهم:
تشارلز ستيوارت، الرئيس التنفيذي لدار "سوذبيز".
غيّوم سيروتي، رئيس مجلس إدارة دار "كريستيز".
نواه هوروفيتز، الرئيس التنفيذي لـ"آرت بازل".
توني فينتشيكويرا، الرئيس غير التنفيذي لـ"سوني بيكتشرز إنترتينمنت".
طارق بن عمار، مؤسس "إيغلز بيكتشرز".
اللورد نيل ميندوزا، رئيس هيئة "هيستوريك إنجلاند" وعميد كلية أورييل بجامعة أوكسفورد.
جون ستودزينسكي، المؤسس ورئيس مجلس إدارة مؤسسة "جينيسيس".
وسيناقش المشاركون أبرز المستجدات والتحديات التي تواجه مستقبل الاستثمار في القطاع الثقافي، والتوجهات الحديثة في الأسواق الناشئة، وفي مقدمتها السوق الثقافية السعودية.
وأكد وزير الثقافة أن القطاع يشهد حراكًا نوعيًا مدفوعًا برؤية المملكة 2030، التي أولت اهتمامًا كبيرًا بالاقتصاد الإبداعي وتنميته لرفع نسبة إسهام الثقافة في الناتج المحلي. وأوضح أن المؤتمر سيسهم في بناء شراكات فعّالة مع القطاعين العام والخاص، لدعم المشاريع الثقافية، وجذب الاستثمارات، وتحفيز ريادة الأعمال في مختلف المجالات الإبداعية.
ويُعد "مؤتمر الاستثمار الثقافي" إحدى المبادرات النوعية لوزارة الثقافة، ضمن جهودها لتحويل القطاع الثقافي إلى رافد اقتصادي يُسهم في تحقيق مستهدفات رؤية 2030، وتأسيس سوق ثقافية مستدامة تخدم المبدع والمستهلك على حد سواء.
ويأتي المؤتمر في ظل نمو متسارع للقطاع الثقافي السعودي، الذي شهد إصدار أكثر من 9 آلاف ترخيص ثقافي لممارسين محترفين، وارتفاع عدد الجمعيات والمؤسسات والأندية الثقافية غير الربحية من 28 في عام 2017 إلى 993 في عام 2024. كما توفر المنظومة الثقافية بقيادة وزارة الثقافة حوافز إنتاجية وحلولًا تأمينية تدعم المنتجين والمستثمرين، وتوسع دائرة الاستثمار في الصناعات الإبداعية، بما يخلق فرصًا اقتصادية مستدامة.