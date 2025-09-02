برعاية ولي العهد.. مؤتمر "الاستثمار الثقافي 2025" بالرياض يجمع 100 خبير عالمي نهاية سبتمبر

ويأتي المؤتمر في ظل نمو متسارع للقطاع الثقافي السعودي، الذي شهد إصدار أكثر من 9 آلاف ترخيص ثقافي لممارسين محترفين، وارتفاع عدد الجمعيات والمؤسسات والأندية الثقافية غير الربحية من 28 في عام 2017 إلى 993 في عام 2024. كما توفر المنظومة الثقافية بقيادة وزارة الثقافة حوافز إنتاجية وحلولًا تأمينية تدعم المنتجين والمستثمرين، وتوسع دائرة الاستثمار في الصناعات الإبداعية، بما يخلق فرصًا اقتصادية مستدامة.