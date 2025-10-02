الخارجية تعلن وظائف شاغرة للرجال بمسمى "محاسب" عبر "مسار"

واشترطت الوزارة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، ويشغل حاليًا إحدى المراتب المعلنة، مع توفر المؤهلات العلمية والخبرات المطلوبة وفق التصنيف السعودي الموحد للمهن. كما اشترطت ألا يكون محكومًا عليه في قضايا مخلة بالشرف أو الأمانة، وألا يقل تقييم الأداء الوظيفي خلال السنوات الثلاث الأخيرة عن تقدير "جيد جدًا" أو ما يعادله، مع التعهد بالموافقة على العمل في بعثات المملكة بالخارج.