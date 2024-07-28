لا يلزمك الحذف.. "حساب المواطن" يوضح آلية التعديل والإضافة في بيانات المستفيد

وأضاف البرنامج رداً على استفسارٍ على حساب خدمة المستفيدين في "إكس"؛ حول إمكانية التعديل في البرنامج عبر حذف الحساب والتسجيل مرة أخرى، أن المستفيد لا يلزمه حذف الحساب، وفي حال طرأ أيُّ تغييرٍ على البيانات، فلا بد من تحديثها فقط، وستتم دراستها والتحقّق منها ودراسة الاستحقاق مرة أخرى.