إصدار أكثر من 5 آلاف رخصة سكن جماعي.. وإطلاق 4 مبادرات لتحسين المشهد الحضري

وفي جانب تحسين المشهد الحضري، تجاوزت التغطية الرقابية للتشوه البصري 90% في المدن الرئيسية بعد توسيع نطاق الرصد، مع تفعيل محرك الإسناد الذكي للجولات الرقابية في 16 أمانة عبر أكثر من 7,000 مراقب ميداني، ورصد 8 عناصر جديدة للتشوه البصري، إضافة إلى الاستفادة من مقاولين النظافة لتعزيز كفاءة المعالجات الميدانية.