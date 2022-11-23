قميص "الصقور الخُضر" يجذب زوَّار البيت السعودي بعد الفوز التاريخي على الأرجنتين

شهد متجر الاتحاد السعودي لكرة القدم داخل منطقة البيت السعودي التفاعلية بالدوحة إقبالاً ملحوظًا من الحضور؛ لاقتناء قميص المنتخب السعودي، وذلك بعد الفوز التاريخي للأخضر على الأرجنتين 2-1 في كأس العالم 2022 بقطر.
وبعد صفارة نهاية المباراة حضرت أعداد كبيرة من الزائرين لمقر البيت السعودي، وتحديدًا في المتجر، الذي يوفر جميع المستلزمات التي يحتاج إليها المشجعون؛ وذلك لاقتناء نسخة من قميص المنتخب السعودي.
وأوضح يوسف الغامدي، مسؤول المبيعات في المتجر، أن المتجر افتتح أبوابه منذ إطلاق منطقة البيت السعودي يوم الأحد الماضي، وأن الإقبال على المتجر كان كبيرًا من الزوار الأجانب ومشجعي المنتخب السعودي القادمين لحضور مباريات المنتخب.
وأفاد الغامدي بأن أطقم المنتخب السعودي نَفِدَت بالكامل عقب فوز الصقور الخُضر على منتخب الأرجنتين، وتم توفيرها مرة أخرى. موضحًا أن العَلَم السعودي بشعار التوحيد ووشاح الرقبة نَفِدَا أيضًا ليلة المباراة من قِبل المشجعين السعوديين والعرب والأجانب.
وبيَّن أن المتجر حرص على توفير العديد من المواد التي تُعبِّر عن ثقافة السعودية الرياضية، مثل: قميص المنتخب، وقبعات بشعارات مختلفة، وكذلك أساور باللونَيْن الأبيض والأخضر، وتميمة المونديال، وحبر الوجه، وبروش السيفَيْن والنخلة.
وتستقبل منطقة البيت السعودي آلاف المشجعين من شتى الجنسيات، واستعدت للزوار بأكثر من 21 فعالية في 10 أجنحة، كما تعرض على الشاشات العملاقة للزوَّار والمشجعين مباريات المونديال في نسخته الثانية والعشرين، إلى جانب أداء فعاليات موسيقية وتفاعلية.
وشاهد زوَّار البيت السعودي عروضًا فنية وفلكلورية، منها: أداء العرضة النجدية، والسامري، والمزمار.. التي لفتت الأنظار، وقدمت تعريفًا مرئيًّا بالثقافة السعودية.