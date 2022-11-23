قميص "الصقور الخُضر" يجذب زوَّار البيت السعودي بعد الفوز التاريخي على الأرجنتين

وأوضح يوسف الغامدي، مسؤول المبيعات في المتجر، أن المتجر افتتح أبوابه منذ إطلاق منطقة البيت السعودي يوم الأحد الماضي، وأن الإقبال على المتجر كان كبيرًا من الزوار الأجانب ومشجعي المنتخب السعودي القادمين لحضور مباريات المنتخب.