"الفهيد": الشعور بالصداع قبل أسبوع من الرواتب دليل على تعرضك لأزمات مالية

حذر مدير جمعية الادخار فهد الفهيد من أن الاستخدام السيئ للمال قد يؤدي إلى الإصابة بالأمراض مثل الصداع والقولون العصبي والاكتئاب والقلق والأرق بينما نحن نتوقع أنها أمراض عضوية وبسبب تغيرات الأجواء أو الإجهاد، مشيرًا في هذا السياق إلى أن البعض قد يدهمه الشعور بالصداع قبل أسبوع من الرواتب، وهذا دليل على تعرضه للأزمات المالية.