الهيئة الملكية للجبيل وينبع وشركة العثيم للاستثمار يوقعان اتفاقية استثمارية لإنشاء مشروع ضخم في الواجهة البحرية بينبع الصناعية بقيمة 400 مليون ريال

بحضور معالي رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع المهندس خالد بن محمد السالم، ورئيس مجلس الإدارة لشركة العثيم للاستثمار الأستاذ عبدالله بن صالح العثيم، وقعت الهيئة الملكية للجبيل وينبع، وشركة "العثيم للاستثمار" اتفاقية تخصيص موقع لإنشاء وتشغيل مشروع تجاري متكامل في الواجهة البحرية بينبع الصناعية بقيمة (400) مليون ريال.
وقع الاتفاقية اليوم الثلاثاء 30 / أبريل 2024، الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع المهندس عبدالهادي الجهني، والرئيس التنفيذي لشركة العثيم للاستثمار الأستاذ مشعل بن عميره ، لتخصيص موقع المشروع على الواجهة البحرية بمدينة ينبع الصناعية بمساحة 200 ألف متر مربع تضم مول تجاري متكامل، وفندق بمواصفات عالمية، بالإضافة إلى مساحات ترفيهية ضخمة، ومطاعم وكافيهات مميزة، وصالات سينما متعددة، ومساحات خضراء مفتوحة على الواجهة، كما يتميز المشروع بتصميمه الذكي وتوزيعه المبتكر للوظائف والخدمات.
وقد أعرب المهندس عبدالهادي الجهني الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع عن أهمية دور القطاع الخاص في تحقيق أهداف ورؤى المملكة العربية السعودية الاقتصادية بقوله: "تعكس هذه الاتفاقية أهمية الشراكة مع القطاع الخاص الذي يؤدي دورًا محوريًا في نمو وتطور القطاع السياحي بينبع، والإسهام في خلق مجتمع حيوي وإنشاء اقتصاد مزدهر عبر تنويع الاستثمار مما يدعم تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠".
ومن جانبه أعرب الرئيس التنفيذي للشركة الأستاذ مشعل بن عميره: " عن سعادته بتوقيع الاتفاقية، حيث قال "نثمن شكرنا وتقديرنا للهيئة الملكية للجبيل وينبع ولمعالي رئيسها المهندس خالد السالم على الجهود والتسهيلات التي يقدمونها للقطاع الخاص لتعزيز الاقتصاد المحلي في ينبع الصناعية وجعلها وجهة جاذبة للاستثمار والسياحة" مشيرًا إلى أن شركة العثيم للاستثمار ستساهم في ذلك من خلال تنفيذ المشروع بأعلى معايير الابتكار والجودة العالمية، مستفيدة من الفرص التي يوفرها الموقع الاستراتيجي للمشروع على الواجهة البحرية للمدينة.
وأكد "بن عميره" أن المشروع يتناغم بشكل وثيق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في دعم الاقتصاد وإثراء المحتوى المحلي بمختلف مناطق المملكة وتوفير الفرص الوظيفية ضمن رؤية استراتيجية للشركة تهدف إلى توظيف 50 ألف مواطن سعودي من الجنسين، بالإضافة إلى جذب الفرص المحلية والعالمية وتعزيز النمو السياحي للمملكة كوجهة استثمارية عالمية.
يشار إلى أن العثيم للاستثمار التي تم إدراجها ضمن أفضل 50 مطوراً عقارياً في الخليج لعام 2023 تملك (12) مجمعاً تجارياً داخل المملكة؛ منها أربعة بالمنطقة الشرقية، تحمل العلامة التجارية "العثيم مول" في كلٍ من الدمام والأحساء وحفر الباطن والخفجي، بالإضافة إلى مجمعين في الرياض بالربوه وخريص، وثلاثة مجمعات بالقصيم في كلٍ من بريدة وعنيزة والرس، والعثيم مول في حائل، والعثيم مول في عرعر.
وتضم العثيم للاستثمار مجموعة من الشركات التي تعمل في مجالات المجمعات التجارية الكبرى، والفنادق، والاستثمار العقاري، والترفيه، والسينما، والأزياء، والمطاعم والكافيهات، والذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى المراكز الرياضية، والوحدات السكنية، والمكاتب التجارية. كما تملك الشركة محفظة استثمارية ضخمة لمشاريع استثمارية متنوعة قيد التنفيذ في مختلف مناطق المملكة، بتكلفة استثمار تتجاوز 15 مليار ريال، بالإضافة إلى أعمال توسعة المجمعات التجارية القائمة.