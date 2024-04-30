الهيئة الملكية للجبيل وينبع وشركة العثيم للاستثمار يوقعان اتفاقية استثمارية لإنشاء مشروع ضخم في الواجهة البحرية بينبع الصناعية بقيمة 400 مليون ريال

يشار إلى أن العثيم للاستثمار التي تم إدراجها ضمن أفضل 50 مطوراً عقارياً في الخليج لعام 2023 تملك (12) مجمعاً تجارياً داخل المملكة؛ منها أربعة بالمنطقة الشرقية، تحمل العلامة التجارية "العثيم مول" في كلٍ من الدمام والأحساء وحفر الباطن والخفجي، بالإضافة إلى مجمعين في الرياض بالربوه وخريص، وثلاثة مجمعات بالقصيم في كلٍ من بريدة وعنيزة والرس، والعثيم مول في حائل، والعثيم مول في عرعر.