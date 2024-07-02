أمير القصيم يكرّم كوادر بالشؤون الصحية لتحقيق مستهدفات الأعمال التحولية بـ 100%

كرّم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، بمقر الإمارة في بريدة اليوم، عددًا من الكوادر الصحية من منسوبي المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة، بمناسبة إتمام الخطة التشغيلية للشؤون الصحية بالمنطقة لعام 2023م، وتحقيق المستهدفات التشغيلية للمديرية للأعمال التحولية بنسبة 100%.
وأبدى خلال لقائه الكوادر الصحية، فخره بما تحقق من منجزات لأبطال الصحة بالمنطقة، من خلال تحقيق المستهدفات التحولية للشؤون الصحية، وفقًا لرؤية 2030 وبرنامج التحوّل للقطاع الصحي، لافتًا إلى أن الدولة حريصة جدًا على توفير الرعاية المتكاملة للمواطنين وتسهيل الحصول على الخدمات الصحية، بما يضمن جودة البرامج العلاجية والخدمات المقدمة في جميع المجالات الصحية، متطلعًا إلى مواصلة التميز والريادة في الخدمات الصحية والاستمرار على هذا النهج.
من جانبه، أعرب مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة القصيم أيمن الرقيبة عن شكره وتقديره للأمير فيصل بن مشعل على دعمه المستمر ومتابعته المباشرة، التي أسهمت ولله الحمد في إتمام الخطط التشغيلية وتحقيق المستهدفات المرجوة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أن توجيهاته تؤكد على تقديم أفضل برامج الرعاية الصحية والالتزام بتطبيق معايير الجودة في جميع المؤسسات الصحية العامة والخاصة.