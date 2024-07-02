أمير القصيم يكرّم كوادر بالشؤون الصحية لتحقيق مستهدفات الأعمال التحولية بـ 100%

وأبدى خلال لقائه الكوادر الصحية، فخره بما تحقق من منجزات لأبطال الصحة بالمنطقة، من خلال تحقيق المستهدفات التحولية للشؤون الصحية، وفقًا لرؤية 2030 وبرنامج التحوّل للقطاع الصحي، لافتًا إلى أن الدولة حريصة جدًا على توفير الرعاية المتكاملة للمواطنين وتسهيل الحصول على الخدمات الصحية، بما يضمن جودة البرامج العلاجية والخدمات المقدمة في جميع المجالات الصحية، متطلعًا إلى مواصلة التميز والريادة في الخدمات الصحية والاستمرار على هذا النهج.