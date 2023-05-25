إضافة خدمة الشحن الملاحية "INDIA-SOUTH AFRICA" لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام

كما أسهمت خدمات الشحن الجديدة التي تتم إضافتها في تقدم المملكة إقليميًّا، في الوصول إلى أعلى تقييم بمؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية ضمن تقرير (UNCTAD) الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية خلال الربع الرابع من عام 2022م؛ حيث حققت (71.33) نقطة، لتكون الدولةَ الأعلى تقدمًا إقليميًّا على صعيد المؤشر، ضمن جهود المملكة لرفع تنافسيتها وتعزيز حضورها الدولي في قطاع النقل البحري بالمنطقة.