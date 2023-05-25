إضافة خدمة الشحن الملاحية "INDIA-SOUTH AFRICA" لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام

أعلنت الهيئة العامة للموانئ "موانئ" اليوم، عن إضافة شركة البحر الأبيض المتوسط للملاحة "MSC"، خدمة الشحن الملاحية الجديدة "INDIA-SOUTH AFRICA" إلى ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام؛ بهدف خدمة الحركة التجارية، وتعزيز موقع المملكة على خريطة المراكز اللوجستية العالمية.
وتُعد الخدمة الجديدة الثانية عشرة التي تم إضافتها للموانئ السعودية منذ بداية العام، تحقيقًا للمؤشر الاستراتيجي برفع تصنيف المملكة على مؤشر الأونكتاد لربط خطوط النقل البحري المنتظم، واتساقًا مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية بترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، ومحور ربط ثلاث قارات.
وتعمل خدمة الشحن الجديدة التي انطلقت أسبوعيًّا بداية من الشهر الجاري مايو 2023م، على ربط ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بـ9 موانئ عالمية هي: ديربان جنوب إفريقيا، وجبل علي وخليفة الإماراتيان، وخليفة بن سلمان البحريني، ونافا شيفا، وهازيرا سورات، وموندرا في الهند، وكولومبو السريلانكي، ولويس بجزيرة موريشيوس، بعدد 5 سفن، تتجاوز سعتها أكثر من 6000 حاوية.
وتسهم الخدمة الجديدة في تأكيد المكانة المحورية لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام؛ باعتباره الميناء الأساسي الذي تمر منه البضائع من جميع أنحاء العالم، إلى المنطقتين الشرقية والوسطى، وأسهم ذلك في تسجيله رقمًا قياسيًّا في مارس 2023م بمناولة 18.553 حاوية نمطية على سفينة واحدة؛ وهو ما يعكس كفاءة الخدمات التشغيلية واللوجستية للميناء.
كما أسهمت خدمات الشحن الجديدة التي تتم إضافتها في تقدم المملكة إقليميًّا، في الوصول إلى أعلى تقييم بمؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية ضمن تقرير (UNCTAD) الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية خلال الربع الرابع من عام 2022م؛ حيث حققت (71.33) نقطة، لتكون الدولةَ الأعلى تقدمًا إقليميًّا على صعيد المؤشر، ضمن جهود المملكة لرفع تنافسيتها وتعزيز حضورها الدولي في قطاع النقل البحري بالمنطقة.
يشار إلى أن ميناء الملك عبدالعزيز هو الميناء الرئيسي للمملكة على ساحل الخليج العربي، ويقدم خدمات تشغيلية شاملة، ويحتضن معدات مناولة حديثة، تُمَكنه من مناولة مختلف أنواع البضائع، بالإضافة إلى عدد من محطات المساندة للحاويات والبضائع العامة، ويعمل في قلب الميناء مرفق لإصلاح السفن يضم حوضين عائمين للسفن؛ لاستيعاب السفن حتى 215م طولًا.