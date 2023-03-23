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البنيان يترأس اجتماع مجلس إدارة المؤسسة الـ 115.. وبحث تطوير بعض اللوائح التدريبية
"التدريب المرتبط بالتوظيف".. أحد أهم ثمار التكامل بين "التدريب التقني" والقطاع الخاص
ترأس وزير التعليم، رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، يوسف بن عبدالله البنيان, اجتماع مجلس إدارة المؤسسة الـ( 115), بحضور محافظ المؤسسة الدكتور أحمد الفهيد وأعضاء المجلس من ممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص.
وقد اطّلع المجلس على التوجهات الاستراتيجية للمؤسسة وأشاد بالجهود المبذولة في سبيل تحقيق المستهدفات المطلوبة منها، كما أثنى المجلس على نموذج الشراكات الاستراتيجية التي تعمل عليها المؤسسة، مؤكداً أن التدريب المرتبط بالتوظيف يعتبر أحد أفضل أوجه التكامل بين المؤسسة والقطاع الخاص.
وتناول المجلس حالة أداء مؤشرات المؤسسة في برنامج تنمية القدرات البشرية ،كما ناقش عدة موضوعات تتعلق باعتماد التقرير السنوي للعام 2022 وتطوير بعض اللوائح التدريبية إضافة لموضوعات تتعلق بأعمال المؤسسة واتخذ بشأنها قرارات تدعم توجهات المؤسسة.