البنيان يترأس اجتماع مجلس إدارة المؤسسة الـ 115.. وبحث تطوير بعض اللوائح التدريبية

وقد اطّلع المجلس على التوجهات الاستراتيجية للمؤسسة وأشاد بالجهود المبذولة في سبيل تحقيق المستهدفات المطلوبة منها، كما أثنى المجلس على نموذج الشراكات الاستراتيجية التي تعمل عليها المؤسسة، مؤكداً أن التدريب المرتبط بالتوظيف يعتبر أحد أفضل أوجه التكامل بين المؤسسة والقطاع الخاص.