"المحيميد" يناقش استعدادات تقديم خدمات تواكب الكثافات العددية لقاصدي البيت العتيق

وتطرق الاجتماع إلى عدد من الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال، وآلية تطوير الأعمال بما يتماشى مع خطط الرئاسة (2024) والاستعدادات المثلى في تقديم الخدمات بالمستوى المطلوب بما يواكب الكثافات العددية لقاصدي رواد بيت الله الحرام لهذا العام ١٤٤٤هـ، ومناقشة أهم الموضوعات المتعلقة بالخدمات المقدمة في المسجد الحرام وكيفية تطويرها وبحث المشكلات والمعوقات وإيجاد الحلول لها وأهمية توظيف التقنية الحديثة والذكاء الاصطناعي في تقديم الخدمات في المسجد الحرام.