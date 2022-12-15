"المحيميد" يناقش استعدادات تقديم خدمات تواكب الكثافات العددية لقاصدي البيت العتيق

ناقش مساعد الرئيس العام، وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام الدكتور سعد بن محمد المحيميد، خلال الاجتماع الدوري لمجلس شؤون المسجد الحرام الذي عُقد اليوم، بحضور أعضاء المجلس.
وتطرق الاجتماع إلى عدد من الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال، وآلية تطوير الأعمال بما يتماشى مع خطط الرئاسة (2024) والاستعدادات المثلى في تقديم الخدمات بالمستوى المطلوب بما يواكب الكثافات العددية لقاصدي رواد بيت الله الحرام لهذا العام ١٤٤٤هـ، ومناقشة أهم الموضوعات المتعلقة بالخدمات المقدمة في المسجد الحرام وكيفية تطويرها وبحث المشكلات والمعوقات وإيجاد الحلول لها وأهمية توظيف التقنية الحديثة والذكاء الاصطناعي في تقديم الخدمات في المسجد الحرام.
ونوه المحيميد بدعم الكفاءات التي تثبت جدارتها وتميزها في رفع جودة مخرجات الأعمال الموكلة إليهم، وذلك لاستمرارية جودة الخدمات المقدمة في الحرمين الشريفين.
كما تم خلال الاجتماع عرض بعض المقترحات التطويرية لمنظومة العمل في عدد من المجالات، وكيفية مواصلة التطوير الأمثل لها مع الأخذ بكافة الاحتمالات المتعلقة بكيفية التعامل مع المراحل القادمة من أجل مواصلة دعم مسيرة التطور التي يشهدها الحرمان الشريفان بدعم غير محدود من لدن القيادة الرشيدة -أيدها الله- والرامية لمواكبة الرؤية (٢٠٣٠).