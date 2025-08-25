بعد 21 يومًا من الفقد.. أداء صلاة الغائب على الغواص وسام الزهراني في الباحة

شهدت منطقة الباحة، اليوم الاثنين 2 / 3 / 1447هـ، أداء صلاة الغائب على الغواص وسام منصور الزهراني، في جامع أبو بكر الصديق بقرية البارك، عقب صلاة العصر، وسط حضور من الأهالي ومحبيه. وبدأت مراسم العزاء في منزل والده بالقرية التابعة لمركز بيضان.
وكان "الزهراني"، وهو غواص متمرس وذو خبرة، قد فُقد في الثالث من أغسطس الماضي أثناء ممارسته الغوص برفقة أحد زملائه في أبحر الشمالية بمحافظة جدة. وعُثر في اليوم التالي على جثمان زميله، بينما استمرت عمليات البحث عن الزهراني لـ21 يومًا دون العثور عليه.
وخلال أعمال البحث، عُثر على أدوات الغوص الخاصة به وهي ممزقة، ما عزز من فرضية تعرضه لهجوم من أسماك القرش، بحسب ما أفادت به مصادر مطلعة.
ومع تعذر العثور عليه، أعلنت الجهات المختصة مؤخرًا وقف عمليات البحث، لتُعلن وفاته رسميًا، في خبر أحزن ذويه وسكان منطقته وكل من عرفه.