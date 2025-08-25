بعد 21 يومًا من الفقد.. أداء صلاة الغائب على الغواص وسام الزهراني في الباحة

وكان "الزهراني"، وهو غواص متمرس وذو خبرة، قد فُقد في الثالث من أغسطس الماضي أثناء ممارسته الغوص برفقة أحد زملائه في أبحر الشمالية بمحافظة جدة. وعُثر في اليوم التالي على جثمان زميله، بينما استمرت عمليات البحث عن الزهراني لـ21 يومًا دون العثور عليه.