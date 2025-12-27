المسند: انخفاض الحرارة عن نقطة التجمّد يهدد المحاصيل الزراعية

وأوضح المسند أن الصقيع يحدث عندما تهبط درجات الحرارة إلى مستويات متدنية تؤثر مباشرة على أنسجة النبات، ما يؤدي إلى تلفها أو موتها، مشيرًا إلى أن بعض المحاصيل تكون أكثر حساسية لهذه الظاهرة، خصوصًا في المناطق المكشوفة وخلال الليالي الهادئة والصافية.