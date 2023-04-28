"نبراس" تُحذِّر المجتمع من مخاطر مادة الشبو المخدرة

وحذرت اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات "نبراس" من خطر المخدرات عمومًا، ومخدر الميثامفيتامين (المعروف باسم "الشبو") خصوصًا، الذي يعد مادة منشطة شديدة التأثير على الجهاز العصبي المركزي. ويتم تحضير تلك المادة من الأمفيتامين، وهي من المخدرات المصنعة كيميائيًّا، ولها عدد من الأسماء على حسب الموقع الجغرافي، مثل: "الشبو، الميث، الكريستال، سبيد، الثلج".. وتتسبب بزيادة مفاجأة في مستويات الدوبامين في الدماغ؛ ما يُغيِّر طريقة تفكير واستيعاب متعاطيها للأحداث من حوله؛ وهذا الأمر يجعله في حالة من التوجس والقلق والشعور بالتهديد، إضافة إلى الهلاوس السمعية والبصرية؛ ما يجعله في حالة اضطراب نفسي؛ يقوده إلى العنف والتهور في سلوكياته بشكل عام.