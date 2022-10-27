"إعمار اليمن" يضع حجر أساس مشروع مدرسة الفقيد محمد نجيب للتعليم النموذجية باليمن

وتشتمل مشاريع المدارس النموذجية التي أنشأها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، على مشروع إنشاء وتجهيز 4 مدارس نموذجية جديدة في محافظة سقطرى، وهي: مدرسة علي بن أبي طالب، ومدرسة معاذ بن جبل، ومدرسة ثانوية قلنسية، ومدرسة سرهن. وكذلك إنشاء 8 مدارس في محافظة المهرة: في نشطون، وحوف، وحصوين، والمسيلة، وحي الجامعة، وسيحوت، وقشن، وحي الاتصالات، إضافة إلى بناء مدرستين في محافظة حجة؛ وهما: مجمع الملك فيصل بن عبد العزيز التعليمي، وعلي بن أبي طالب، و4 مدارس في عدن هي: مدرسة لطفي أمان النموذجية، ومدرسة الحرم الجامعي النموذجية، ومدرسة بئر فضل النموذجية، ومدرسة دار سعد النموذجية، ومدرستين في سيئون والمكلا بمحافظة حضرموت، إضافة إلى إنشاء مدرسة كشار في محافظة تعز، ومدرسة الوحدة المشتركة في ميلات بمحافظة تعز، وإنشاء مركز للموهوبين في محافظة مأرب، ومدرسة نصاب النموذجية في شبوة.