الخارجية تعرب عن إدانة واستنكار المملكة الشديدين لاعتداء مستوطنين إسرائيليين على قافلة مساعدات إنسانية

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار المملكة العربية السعودية الشديدين لاعتداء مستوطنين إسرائيليين اليوم على قافلة مساعدات إنسانية تابعة للمملكة الأردنية الهاشمية كانت في طريقها لقطاع غزة المحاصر، مؤكدة أن تكرار هذه الاعتداءات هو نتيجة لفشل قوات الاحتلال الإسرائيلية القيام بمسؤولياتها في ظل القانون الإنساني الدولي ويعد تواطئًا ممنهجًا لمنع وصول المساعدات الإنسانية الضرورية لقطاع غزة.