أكثر من 2.8 مليون اتصال يستقبلها مركز العمليات الأمنية عبر 911 في أكتوبر

تلقى المركز الوطني للعمليات الأمنية عبر رقم الطوارئ الموحد 911 في مناطق الرياض، مكة المكرمة، والمنطقة الشرقية، ما مجموعه 2,862,209 اتصالات خلال شهر أكتوبر من عام 2024. تأتي هذه الاتصالات في إطار جهود مراكز العمليات الأمنية الموحدة في استقبال المكالمات وتحويلها للجهات الأمنية والخدمية المختصة باستخدام أنظمة متطورة تعمل عليها فرق متخصصة بلغات متعددة على مدار الساعة.
وفي التفاصيل، استقبلت منطقة مكة المكرمة 919,203 مكالمات، بينما سجلت منطقة الرياض 1,333,550 مكالمة، فيما بلغ عدد المكالمات في المنطقة الشرقية 573,456 اتصالاً، ليصل بذلك إجمالي المكالمات في المناطق الثلاث إلى 2,862,209 اتصالات.