الجفالي للسيارات تنظم فعالية "Discovery Day" لعملائها في جدة

للعام الثاني على التوالي، تواصل شركة الجفالي للسيارات وكلاء سيارات مرسيدس-بنز في المملكة تنظيم فعالية "Discovery Day" المميزة لعملائها من ملاك سيارات مرسيدس-بنز والتي أقامتها هذا العام في مركز الشركة بمدينة جدة بتاريخ 3/6/2023؛ حيث تستهدف هذه الفعالية اصطحاب الزوار في جولة شاملة على كافة مرافق المركز لتثقيفهم بكل مستجدات مرسيدس-بنز من حيث التقنيات و إطلاق الموديلات الجديدة و عرضها، مع التركيز على خدمات ما بعد البيع و التعريف بكامل الخدمات التي يقدمها مركز الصيانة و أحدث المعدات والأجهزة المستخدمة لتقديم أفضل خدمة لعملائها.