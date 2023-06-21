الجفالي للسيارات تنظم فعالية "Discovery Day" لعملائها في جدة

للعام الثاني على التوالي، تواصل شركة الجفالي للسيارات وكلاء سيارات مرسيدس-بنز في المملكة تنظيم فعالية "Discovery Day" المميزة لعملائها من ملاك سيارات مرسيدس-بنز والتي أقامتها هذا العام في مركز الشركة بمدينة جدة بتاريخ 3/6/2023؛ حيث تستهدف هذه الفعالية اصطحاب الزوار في جولة شاملة على كافة مرافق المركز لتثقيفهم بكل مستجدات مرسيدس-بنز من حيث التقنيات و إطلاق الموديلات الجديدة و عرضها، مع التركيز على خدمات ما بعد البيع و التعريف بكامل الخدمات التي يقدمها مركز الصيانة و أحدث المعدات والأجهزة المستخدمة لتقديم أفضل خدمة لعملائها.
تمت دعوة الزوار في هذه الفعالية لاصطحابهم مع خبراء مرسيدس-بنز للتعريف بما تتضمنه من تجهيزات ذات مستوى عالمي، حيث ابتدأت الجولة باستعراض سيارات مرسيدس-بنز الحديثة والتعريف بمواصفاتها ومميزاتها. انتقل الضيوف إلى مركز صيانة السيارات وشرح الخبراء للزوار الكرام عن مميزات ضمان الوكيل وأهميته، كما تم إيضاح فوائد الاعتماد على قطع الغيار الأصلية وأهميتها في الحفاظ على أداء السيارة وتقنياتها، وتجنب المخاطر المحتملة عند استخدام قطع مقلدة وغير أصلية، وشرح الخبراء باقات الصيانة والعروض الحصرية كما أكدوا على الزوار الكرام بالاستفادة منها.
وحول إقامة فعالية "Discovery Day" في عامها الثاني، أوضح السيد باسم ولي رئيس إدارة التسويق والتطوير في شركة الجفالي للسيارات قائلاً: "إن الهدف الأساسي من 'Discovery Day' هو خلق تجربة جديدة بالكامل لعملائنا، وكان نجاح التجربة الأولى عاملاً مؤكداً لأهمية مثل هذه الفعاليات الفريدة ودورها في التواصل مع العملاء وخلق روابط قوية معهم، وهو الدافع الرئيسي لتنظيم هذه الفعالية للعام الثاني على التوالي."
كما أضاف السيد باسم قائلاً: "نود أن نتقدم بالشكر لضيوفنا الكرام على حضورهم، كما يمتد الشكر لجميع من عمل على تنظيم الفعالية. لقد أثبتت الفعالية نجاحها للعام الثاني على التوالي، ونحن نتطلع بشغف لاستضافة نسخة أخرى ناجحة تحوز على رضا عملائنا."