أجرتها "طبية مكة".. 2600 عملية قلب وأكثر لضيوف الرحمن خلال موسم الحج

وحددت الإحصائيات الصادرة من المدينة الطبية، أنه تم من غرة شهر ذي القعدة وحتى الـ19 من ذي الحجة، إجراء أكثر من 2600 عملية قلب للحجاج، منها 2460 عملية قسطرة قلبية، كان نصيب الحجاج منها 889؛ بينما تم إجراء 1571 لغير الحجاج.. كما بلغ مجموع عمليات جراحة القلب المفتوح 136 عملية؛ منها 52 عملية للحجاج، و84 عملية لغير الحجاج، وتُجرَى العمليات بشكل يومي، وعلى مدار الساعة، ودون توقف.