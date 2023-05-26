بتكلفة 118 مليوناً.. شاهد أمير الرياض يدشن مشاريع تعليمية منوعة بالخرج

دشن أمير منطقة الرياض، فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، عدداً من المشاريع التعليمية، التابعة لإدارة تعليم الخرج؛ وذلك بحضور محافظ الخرج الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز، في مبنى إدارة التعليم بالمحافظة.
ويأتي حفل تدشين هذه المباني ليؤكد مدى اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان -يحفظهما الله- بدعم التعليم وبرامجه؛ حيث بلغت تكلفة هذه المشاريع ما يقارب 118 مليون ريال.
ورحب مدير التعليم بمحافظة الخرج، الدكتور خالد بن عبدالله العتيبي، بهذه الزيارة الكريمة، من خلال تصريح قال فيه: "سعادتنا بالغة في تعليم الخرج ونحن نستضيف أمير منطقة الرياض، ومرافقيه الكرام، في دعم جديد من القيادة الحكيمة للبرامج التي تنفذها وزارة التعليم لتحقيق مستهدفات الرؤية الطموحة لوطننا الشامخ".
وأضاف: "وزارة التعليم حرصت على بذل كل السبل والمساعي؛ للوصول إلى المبنى المدرسي النوعي، والمعلم المتمكن، والطالب المنتج، والبيئة المدرسية الجاذبة، التي دشن أمير الرياض لنماذج منها اليوم الخميس".
وبين "العتيبي" أن الأمير دشن مبنى إدارة التعليم بمحافظة الخرج للبنين الذي هو عبارة عن برجين، كل برج مكون من أربعة طوابق، بطاقة استيعابية تقدر بـ800 موظف من الكادر التعليمي والإداري، وتكلفة إجمالية بلغت 38 مليون ريال، حيث يشتمل هذا المبنى على مسرح يتسع لأكثر من 300 مقعد، بالإضافة قاعات تدريبية تتسع 150 متدربًا ومتدربة.
وأوضح مدير تعليم محافظة الخرج، أن أمير منطقة الرياض، دشن ثمانية مشاريع مدرسية أخرى، مجهزة بكافة الاحتياجات التعليمية والخدمية؛ حيث تتسع هذه المباني لأكثر من 6 آلاف طالب وطالبة بتكلفة إجمالية تقدر بـ 80 مليون ريال، صممت ونفذت هذه المشاريع وفق أحدث المواصفات العالمية؛ لتضمن تقديم بيئة تعليمية آمنة وجاذبة لأبنائنا وبناتنا في رحلتهم التعليمية.
يُذكر أن إدارة التعليم بمحافظة الخرج يتبعها 530 مدرسة، منها: 208 مدارس للبنين، يدرس فيها 35278 طالبًا، ويقوم على تعليمهم 2212 معلمًا، وبلغت مدارس البنات 322 مدرسة، يدرس فيها 52988 طالبة، ويقوم بتعليمهن 3310 معلمات، كما بلغ عدد مديري ومديرات المدارس 277 مديرًا ومديرة، يدعمهم 2055 موظفًا وموظفة من الكادر الإداري.