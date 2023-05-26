بتكلفة 118 مليوناً.. شاهد أمير الرياض يدشن مشاريع تعليمية منوعة بالخرج

يُذكر أن إدارة التعليم بمحافظة الخرج يتبعها 530 مدرسة، منها: 208 مدارس للبنين، يدرس فيها 35278 طالبًا، ويقوم على تعليمهم 2212 معلمًا، وبلغت مدارس البنات 322 مدرسة، يدرس فيها 52988 طالبة، ويقوم بتعليمهن 3310 معلمات، كما بلغ عدد مديري ومديرات المدارس 277 مديرًا ومديرة، يدعمهم 2055 موظفًا وموظفة من الكادر الإداري.