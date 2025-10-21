فيصل بن مشعل: القصيم تمتلك تاريخًا وطنيًا مشرّفًا يستحق التوثيق والدراسة وصون الهوية للأجيال القادم

وأضاف سمو الأمير الدكتور فيصل بن مشعل "إن المشروعين يأتيان في إطار العناية بالتاريخ الوطني وتوثيقه وحفظه للأجيال، حيث إن التدوين والتوثيق عملان في غاية الأهمية، لما يُسهم في ترسيخ الهوية الوطنية، ونقل القيم والموروث الثقافي للمستقبل، مشيرًا: إلى أن مشروع التاريخ الشفوي يهدف للحفاظ على ما تبقى في ذاكرة كبار السن من المعلومات والمرويات عن تاريخ المنطقة، بوصفها مصدرًا غير مكتوب يستلزم العمل الجاد لتوثيقه وتدوينه، ليكون مرجعًا أساسيًا ضمن مصادر التاريخ الوطني، وأن مشروع تاريخنا قصة يُعد مشروعًا علميًا وأدبيًا يستهدف الكُتّاب والمبدعين في مجالات التاريخ والسرد الأدبي، لتعزيز الهوية الوطنية من خلال تحويل التاريخ إلى قصص إبداعية مستوحاة من الواقع في التاريخي السعودي، من خلال استقطاب المبدعين الذين يمتلكون أفكارًا ومشاريع روائية ترتبط بتاريخ منطقة القصيم".