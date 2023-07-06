الجوف.. إتلاف 1.5 طن من الأسماك والورقيات الفاسدة بأحد أسواق سكاكا

وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة عمر الحموان، أن بلدية وسط سكاكا تلقّت بلاغًا عبر مركز الاتصال الموحد 940 عن أحد الأسواق بالمدينة يعرض أغذية فاسدة، مشيرًا إلى مباشرة البلاغ من خلال الرقابة الشاملة في البلدية ومختبر سـلامة الأغذية بأمانة الجوف، وتمت مصادرة وإتلاف أكثر من 1450 كجم من الأسماك، و50 كجم من الورقيات غير الصالحة للاستهلاك.