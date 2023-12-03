"حياتنا" تطلق البرنامج التدريبي الأول من نوعه في المملكة بمجال تعزيز الصحة

ويهدف البرنامج إلى تأهيل وتدريب القادة من خريجي الكليات الصحية في مجال تعزيز الصحة وتطوير مهارات المبدعين والمبتكرين في المجال، وتمكينهم من سوق العمل، بالإضافة إلى بناء عدد من المشاريع من قِبَل المتدربين، والمساهمة في رفع الوعي بأهمية مشاريع وبرامج تعزيز الصحة لدى الجهات ذات العلاقة.