"حياتنا" تطلق البرنامج التدريبي الأول من نوعه في المملكة بمجال تعزيز الصحة

أطلقت الجمعية الأهلية للتوعية الصحية "حياتنا" برنامج (تعزيز) بالتعاون مع أكاديمية "أثر" للتدريب، وبدعم من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.
ويهدف البرنامج إلى تأهيل وتدريب القادة من خريجي الكليات الصحية في مجال تعزيز الصحة وتطوير مهارات المبدعين والمبتكرين في المجال، وتمكينهم من سوق العمل، بالإضافة إلى بناء عدد من المشاريع من قِبَل المتدربين، والمساهمة في رفع الوعي بأهمية مشاريع وبرامج تعزيز الصحة لدى الجهات ذات العلاقة.
رعى إطلاق البرنامج رئيسُ مجلس إدارة جمعية "حياتنا" أريج سعيد باهمام، وبحضور المشرف العام على البرنامج عضو مجلس الإدارة الدكتور عاطف بن محمد سرور، والمشرف العام على أكاديمية "أثر" الدكتور سلطان الزهراني ومدير المشروع أحمد خبراني، وجانب من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
افتُتِح اللقاء باستعراض الدليل التعريفي للبرنامج وخطة التدريب والجدول الزمني الذي سيمتد إلى نهاية شهر يناير 2024.
ويشمل البرنامج تعزيز 4 مهارات تهم المتدربين في هذا المجال؛ ومنها مهارات مبادئ وأسس تعزيز الصحة، ومهارات القيادة والإدارة، ومهارات تخطيط المشاريع الصحية والإدارة المالية، ومهارات الاتصال والإعلام الصحي، وغيرها من المحاور.. ويقدمه نخبة من المدربين المتخصصين والمتميزين في شتى المجالات.
وعلى هامش اللقاء قام المدير التنفيذي للجمعية أحمد خبراني مع المتدربين بجولة تعريفية عن جمعية حياتنا؛ للتعرف على أقسامها وبرامجها وأنشطتها المتنوعة.
وعبّرت رئيس مجلس إدارة الجمعية أريج باهمام، عن شكرها وتقديرها لجميع القائمين على هذا البرنامج، والذي سيكون له الأثر الكبير في المساهمة في تطوير منظومة العمل في مجال تعزيز الصحة، وعلى قدرات المتدربين؛ داعية المولى عز وجل أن يكلل الجهود المبذولة بالنجاح والتوفيق.