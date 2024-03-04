"أمانة العاصمة المقدّسة" تشدّد على ضرورة الالتزام بجدول الجزاءات المحدّث من "الشؤون البلدية"

وأضافت؛ أن من أبرز المخالفات الواردة في هذه المجموعة عدم عرض شهادة تحصيل الرسم بشكلٍ واضحٍ للجميع، أو عرضها وهي غير محدّثة أو معدّلة، أو تحتوي على بيانات غير واضحة، وكذلك عدم الإفصاح عن جميع الإيرادات خلال المدة المحدّدة من نهاية كل شهر ميلادي، أو احتساب رسم مختلف عن الرسم المفروض، أو الإفصاح عن مبلغ أقل من المبلغ المستحق، إلى جانب عدم سداد الرسوم في غضون 15 يوماً من نهاية كل شهر ميلادي، وعدم توفير واستخدام نظام محاسبي يتوافق مع متطلبات تحصيل الرسوم المرتبطة بالمبيعات، وعدم تحديد نسبة الرسم بشكلٍ واضحٍ وإضافته كبندٍ مستقلٍ في فاتورة العميل، أو تعطيل أعمال الرقابة والتفتيش على الرسم أو عدم تزويد المراقب بالمعلومات والمستندات المطلوبة.