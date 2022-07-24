"الوطني للرقابة": التزام أكثر من 8 آلاف منشأة بتسليم الخطط التصحيحية البيئية

قال المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، اليوم الأحد، إن مهلة تسليم الخطط التصحيحية للمنشآت التنموية التي يرتبط نشاطها بالأثر البيئي انتهت في الأول من يوليو 2022 م.