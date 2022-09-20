من مكة إلى ألمانيا.. نقل طفل خديج تمت ولادته أثناء شعيرة الحج الماضي

وأشار إلى أنه تم تقليل معطيات التنفس الصناعي إلى أن أصبح الطفل يتنفس طبيعياً، وبالتدريج بدأت الرضاعة عن طريق الأنبوب الفمي المعدي من لبن الأم إلى أن اكتملت الرضاعة وتحولت لرضاعة من الفم مباشرة من الأم، تم تنويم الطفل الخديج لمدة 60 يومًا بالعناية المركزة حتى وصل وزنه كيلو ونص، وتم خروجه بعد إجراء جميع الفحوصات اللازمة، حيث أثبتت أنها طبيعية ولا يحتاج أي دعم تنفسي ويتنفس الهواء الطبيعي بصورة طبيعية، كما أنه أصبح يستطيع الرضاعة الطبيعية بصورة جيدة.