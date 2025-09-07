محليات
حتى الثلاثاء.. أمطار متوقعة على محافظات غرب الرياض
الأرصاد تكشف تفاصيل الحالة والدفاع المدني يدعو للحيطة
كشف المركز الوطني للأرصاد عن توقعات بهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على عدد من محافظات منطقة الرياض، ابتداءً من اليوم الأحد وحتى يوم الثلاثاء الموافق 9 سبتمبر 2025م.
وأوضح المركز أن الحالة الجوية ستشمل محافظات عفيف، الدوادمي، الرين، القويعية، وادي الدواسر، والسليل.
من جانبه، دعا الدفاع المدني جميع المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر، والالتزام بالتعليمات والإرشادات الصادرة حفاظًا على سلامتهم.