حتى الثلاثاء.. أمطار متوقعة على محافظات غرب الرياض

كشف المركز الوطني للأرصاد عن توقعات بهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على عدد من محافظات منطقة الرياض، ابتداءً من اليوم الأحد وحتى يوم الثلاثاء الموافق 9 سبتمبر 2025م.