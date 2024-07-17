لازَمَته فترة طويلة.. تدخّل طبي بعفيف يُنهي معاناة عشريني مع آلام مضاعفات كسر بيده

وأوضح تجمع الرياض الصحي الثالث، أن المريض يبلغ من العمر 21 عامًا، وقد حضر لقسم العيادات الخارجية بعد إحالته من قِبَل عيادات الرعاية العاجلة بالمركز الصحي، وكان يعاني من ألم مستمر في منطقة ساعد اليد وتورم بالساعد (الأيسر) نتيجة سقوط سابق، مع عدم تمكنه من استخدام حركة اليد بشكل جزئي.