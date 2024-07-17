لازَمَته فترة طويلة.. تدخّل طبي بعفيف يُنهي معاناة عشريني مع آلام مضاعفات كسر بيده

نجح أطباء قسم جراحة العظام في مستشفى عفيف العام، من إنهاء معاناة مريض عشريني من ألم لازَمَه لفترة طويلة في يده؛ نتيجة تهشم في عظمتي الساعد، والتئامها بشكل معوج نتيجة الإهمال منه.
وأوضح تجمع الرياض الصحي الثالث، أن المريض يبلغ من العمر 21 عامًا، وقد حضر لقسم العيادات الخارجية بعد إحالته من قِبَل عيادات الرعاية العاجلة بالمركز الصحي، وكان يعاني من ألم مستمر في منطقة ساعد اليد وتورم بالساعد (الأيسر) نتيجة سقوط سابق، مع عدم تمكنه من استخدام حركة اليد بشكل جزئي.
وبعد إجراء الفحوصات الإشعاعية والسريرية، تَبين وجود كسر مضاعف وتهشم بعظمتي الساعد ملتئمًا التئامًا معوجًا وبشكل خاطئ نتيجة لقِدَم فترة الإصابة وإهمال المتابعة من قِبَل المريض بسبب مخاوفه من العمليات الجراحية.
وأضاف "التجمع" أنه تم إدخال المريض للتنويم وإجراء عملية جراحة اليوم الواحد له، تم فيها تعديل الاعوجاج وتثبيت الكسر بواسطة شرائح ومسامير معدنية، وهي إحدى التقنيات المستخدمة لتثبيت الأجزاء المكسورة معًا، وتكللت العملية بالنجاح مع استقرار الوضع الصحي للمريض.