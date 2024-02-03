"العرين القابضة" تعلن عن تعيين أحمد خليفة خلفان في منصب رئيساً تنفيذياً للتسويق والمبيعات في الشركة ورئيساً تنفيذياً لمشروع تلال السكني التابع للشركة

شغل السيد خلفان قبل انضمامه إلى شركة العرين القابضة عدة مناصب رئيسية، بما في ذلك رئيس دائرة المبيعات والتسويق في شركة بحرين مارينا للتطوير، ورئيس التسويق والمبيعات المؤسساتية في شركة إنفراكورب ومجموعة جي إف إتش المالية – المحفظة العقارية. ومن خلال هذه الأدوار، نجح في إدارة مشاريع واسعة النطاق وحقق إيرادات كبيرة وساهم في بناء شراكات استراتيجية.