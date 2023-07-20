"القمة السعودية للبنية التحتية 23" تتهيأ.. فرص للاستثمار والإبداع والحضور دولي

وأوضح الأمين العام للهيئة السعودية للمقاولين عبدالمجيد الرشودي، أن الهيئة تعمل على تطوير وتنظيم صناعة المقاولات ودعم العاملين والمستثمرين فيها من خلال إقامة العديد من الفعاليات والمؤتمرات؛ لافتًا إلى أن معرض البنية التحتية السعودي يوفر فرصًا متنوعة للابتكار والاستثمار في القطاع، والتبادل المعرفي، وتعزيز الشراكات بين المقاولين والمهتمين والشركات بمختلف نشاطاتها؛ مما يسهم في تنمية الاقتصاد الوطني.