"القمة السعودية للبنية التحتية 23" تتهيأ.. فرص للاستثمار والإبداع والحضور دولي

أبرمت الهيئة السعودية للمقاولين وشركة دي إم جي إيفنتس العالمية، اتفاقية لتنظيم القمة السعودية للبنية التحتية خلال معرض "البنية التحتية السعودي"، الذي سيقام في الفترة من 11 إلى 13 سبتمبر 2023، في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.
وتركز القمة على تسهيل التحول الرائد في البنية التحتية في المملكة بمشاركة أكثر من 60 متحدثًا مؤثرًا، وأكثر من 400 مشارك دولي ومحلي مختص.
وأوضح الأمين العام للهيئة السعودية للمقاولين عبدالمجيد الرشودي، أن الهيئة تعمل على تطوير وتنظيم صناعة المقاولات ودعم العاملين والمستثمرين فيها من خلال إقامة العديد من الفعاليات والمؤتمرات؛ لافتًا إلى أن معرض البنية التحتية السعودي يوفر فرصًا متنوعة للابتكار والاستثمار في القطاع، والتبادل المعرفي، وتعزيز الشراكات بين المقاولين والمهتمين والشركات بمختلف نشاطاتها؛ مما يسهم في تنمية الاقتصاد الوطني.
وستحفز القمة السعودية للبنية التحتية الأفكارَ الاستثمارية للقطاع، وتربط قادة الصناعة المحليين والعالميين، وتمهد الطريق لتحقيق قفزات نوعية في مجال البنية التحتية بالمملكة.
يُذكر أن الهيئة السعودية للمقاولين تهدف إلى تنظيم وتطوير صناعة المقاولات، وبناء الكفاءات الإنتاجية المميزة، وتشجيع الابتكار، وتعزيز التواصل بين جميع الأطراف ذات العلاقة في القطاع، كما تعمل على إيجاد بيئة آمنة تخدم ملاك المشاريع ورواد القطاع من المقاولين والمهتمين.