"الأرصاد" ينفي صحة مقطع متداول حول توقع أمطار متواصلة لمدة 45 يومًا على المملكة

نفى المركز الوطني للأرصاد صحة المقطع المتداول لأحد الأشخاص، الذي تحدث فيه عن توقعات بهطول أمطار متوالية لمدة 45 يومًا على مناطق المملكة، مدعيًا أن تلك المعلومات منقولة عن المركز، مؤكدًا أن ما ورد في المقطع غير صحيح ولا يستند إلى أي مصادر رسمية.