"الأرصاد" ينفي صحة مقطع متداول حول توقع أمطار متواصلة لمدة 45 يومًا على المملكة

نفى المركز الوطني للأرصاد صحة المقطع المتداول لأحد الأشخاص، الذي تحدث فيه عن توقعات بهطول أمطار متوالية لمدة 45 يومًا على مناطق المملكة، مدعيًا أن تلك المعلومات منقولة عن المركز، مؤكدًا أن ما ورد في المقطع غير صحيح ولا يستند إلى أي مصادر رسمية.
وأوضح المركز، في توضيح نشره عبر حسابه الرسمي بمنصة “إكس”، أن جميع التنبؤات والمعلومات المتعلقة بحالة الطقس تُعتمد فقط من خلال بيانات المركز الرسمية، الصادرة عبر قنواته المعتمدة.
وأكد المركز أنه سيتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق من يخالف نظام الأرصاد بنشر أو نقل معلومات جوية غير دقيقة، مشددًا على أهمية التحقق من مصادر المعلومات قبل تداولها، والاعتماد على التقارير اليومية والتنبيهات الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد لضمان دقة البيانات وسلامة المتلقين.