فرص تطوعية للعناية بالمساجد النسائية وتجهيزها بالمنطقة الشرقية

واشتملت الحملة على عدة وسائل تنفيذية من بينها إطلاق فرص تطوعية لفضائل عدة ، وأولى هذه الفرص فرصة العناية بالمساجد والجوامع، وهي فرصة تطوعية تهدف إلى تهيئة المساجد والمصليات النسائية في مدينتي الدمام والخبر وتجهيزها؛ لاستقبال المصلين في شهر رمضان المبارك من خلال مساهمة المتطوعين والمتطوعات في توزيع المياة وأعواد السواك وتنظيف وتنظيم وتعطير المساجد المستهدفة، شملت 45 جامعاً ومصلى نسائي، وتستهدف بها الذكور والإناث من سن (15) عاماً فأكثر، بما يزيد عن 100 متطوع ومتطوعة، وتستمر لمدة ثلاثة أيام.