فرص تطوعية للعناية بالمساجد النسائية وتجهيزها بالمنطقة الشرقية

أطلق فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة الشرقية، فرصاً تطوعية عبر منصة العمل التطوعي، لتجهيز الجوامع والمصليات بالمنطقة استعداداً لشهر رمضان المبارك لهذا العام 1445هـ، حيث أطلقت إدارة التخطيط والتطوير فرصها، ضمن حملة "وإن قل" لتعزيز فضائل الأعمال، والتي دشنها الفرع في الأسبوع الأول من شهر شعبان.
واشتملت الحملة على عدة وسائل تنفيذية من بينها إطلاق فرص تطوعية لفضائل عدة ، وأولى هذه الفرص فرصة العناية بالمساجد والجوامع، وهي فرصة تطوعية تهدف إلى تهيئة المساجد والمصليات النسائية في مدينتي الدمام والخبر وتجهيزها؛ لاستقبال المصلين في شهر رمضان المبارك من خلال مساهمة المتطوعين والمتطوعات في توزيع المياة وأعواد السواك وتنظيف وتنظيم وتعطير المساجد المستهدفة، شملت 45 جامعاً ومصلى نسائي، وتستهدف بها الذكور والإناث من سن (15) عاماً فأكثر، بما يزيد عن 100 متطوع ومتطوعة، وتستمر لمدة ثلاثة أيام.
كما أطلق قسم العمل التطوعي بالفرع فرصة تحت شعار "أهلاً رمضان" بهدف تهيئة جوامع ومصليات المنطقة الشرقية على مستوى جميع المحافظات، وتهدف الفرص التطوعية لترتيب وتنظيم وتطييب الجوامع والمساجد والمصليات النسائية، وتوزيع مصاحف جديدة، وتوزيع المياة .
يأتي ذلك في إطار الجهود والأعمال التي تنفذها الوزارة للعناية ببيوت الله، ونظافتها وصيانتها، وخدمتها وتهيئتها بكافة الخدمات لراحة مرتاديها من المصلين؛ ليؤدوا فريضتهم بسكينة وخشوع، وحث أفراد المجتمع على المساهمة والمشاركة في الأعمال التطوعية والخيرية لما في ذلك من الأجر والثواب.