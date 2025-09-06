خسوف غدٍ.. 7 مليارات يشاهدون الظاهرة وصلاة واحدة للمسلمين حول العالم

وأشار إلى أن أقرب الكسوفات الشمسية الكلية التي ستُرى في المملكة ستكون عام 2027 وتشمل مدن: جدة، مكة المكرمة، الطائف، الباحة، أبها، نجران، وجازان، فيما تتوالى الظواهر الفلكية لاحقًا على مناطق مختلفة حتى عام 2180م. أما الرياض فلن تشهد كسوفًا حلقيًا إلا في عام 2303م، وكسوفًا كليًا إلا بعد 730 عامًا في ديسمبر 2755م.