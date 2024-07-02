لتبرعهم بالدم عشر مرات.. منح 60 مواطنًا ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة

الأميرة/ مشاعل بنت عبدالله بن سعود، العقيد/ مصعب بن مربع بن سفر القحطاني، النقيب/ خالد بن فؤاد بن عبدالعزيز الغامدي، المقدم/ سلطان بن عبدالرحمن بن محمد آل الشيخ، المقدم/ مهند بن عوض بن سعد الحليفي، الرقيب/ موسى بن سعدون بن مناجا المطيري، الرقيب/ ماجد بن محمد بن علي النقيدان، عبدالله بن عبدالعزيز بن عبدالله السويدان، عيسى بن محمد بن جاسم البراهيم، هاني بن صالح بن علي الجار الله، العريف/ فهد بن حاضر بن محمد العلياني، سعود بن مصلح بن علي المالكي، الجندي أول/ أكرم بن ياسر بن عوض حسنين، سالم بن جبران بن علي القحطاني، محمد بن مرشود بن راشد السحيمي، عبدالله بن عبدالرحمن بن محمد الزير، النقيب طبيب/ محمد بن عبدالله بن عبدالرحيم المالكي، ياسر بن حسين بن عبدالله البوعلي، ناصر بن صلحان بن فهيد السبيعي، عبدالملك بن مرضي بن محمد السبيعي، النقيب الطيار/ مصعب بن عبدالله بن سعد الخالدي، قبلان بن محمد بن قبلان الشمري، عبدالله بن علي بن مطلق القحطاني، بشاير بنت محمد بن سليمان الصوينع، ثامر بن فرحان بن نامي العنزي، العقيد/ محمد بن عايض بن مشني آل مشني، أحمد بن محمد بن سعد بن سعيد، الرائد/ عبدالرحمن بن ماجد بن محمد الدويش، سلمان بن شاكر بن دخيل الحميضي، فيصل بن عبدالعزيز بن محمد القحطاني، الرائد/ عبدالرحمن بن حميد بن حامد الجدعاني، فلوة بنت إبراهيم بن صالح الدبيخي، إبراهيم بن عبدالعزيز بن أحمد المبرد، النقيب/ أحمد بن سعد بن محمد الحامد، مصالح بن عبدالله بن سلطان التريكي، خالد بن عثمان بن صالح الغامدي، مرضي بن محمد بن مرضي الحبشان، عماد بن جمعان بن رشيد بن رقوش، علاء بن علي بن أحمد باشميل، سعود بن سعيد بن أحمد آل قاعد، فارس بن عبدالعزيز بن عبدالله العيسى، عبدالله هاني حامد سالم، سفر بن علي بن سعد الشهراني، عبدالعزيز بن خالد بن عبداللطيف الشبيكي، سيف بن محمد بن سيف القحطاني، هاني بن عبدالعزيز بن حمد العجلان، نواف بن محمد بن عبدالله الشهري، العميد/ خالد بن شديد بن محمد الهماش، وليد بن علي بن عبدالله الجربوع، فواز بن عبدالله بن مبارك العنادي، الرقيب أول/ أسعد بن جبران بن مسعود غزواني، سلمان بن عبدالرحمن بن صالح آل الشيخ، نواف بن ناصر بن محمد الجويزع، إبراهيم بن عبدالرحمن بن عبدالله البصيص، الرقيب/ جمال بن عائض بن عواض المطيري، المقدم الركن/ أحمد بن فهد بن صالح الجروان، الرقيب/ أحمد بن حامد بن حمدان العنيني، العريف البحري/ مهند بن ضيف الله بن علي أبو حضبه، ريان بن فهد بن محمد اليوسف، النقيب/ علي بن إبراهيم بن علي البواردي.