"مشارق مكة" و"حجاج ماليزيا" يحتفلان تحت شعار "شراكة وجدان"

وقال خلال كلمته: "جعل الله الحج إلى بيته العتيق ركنًا من أركان الإسلام، وشرّف الكعبة وجعلها قِبلة للمسلمين ومطافًا للحاجين، لتحتضن مكة المكرمة كل عام الملايين من الملبّيين والمبتهلين إليها من جميع دول العالم، وسخر لها قيادة المملكة العربية السعودية الرشيدة، التي أولت اهتمامًا بالغًا بالحاج والمعتمر، منذ عهد الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله- حتى أبنائه الملوك من بعده، فتحظى خدمات الحج كل عام بالاهتمام المطلق، والعناية الفائقة لتسخير كل الإمكانيات التقنية والبشرية لتأمين راحة الحاج".